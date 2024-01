Il cardinale Fernandez ammette: «Quel libro sull’orgasmo è mio». Ma teme una sorta di complotto: «Doveva essere ritirato e sparire»

Il cardinale Víctor Manuel Fernández detto «Tucho» ha ammesso la paternità del libro scritto nel 1998 sull’orgasmo dal titolo «La Pasión Mística, espiritualidad y sensualidad» (La Passione Mistica, spiritualità e sensualità), ma sostiene di essersi pentito subito di quel testo il cui contenuto poteva essere facilmente equivocato e di averne chiesto già all’indomani della sua pubblicazione il ritiro dal commercio. Il cardinale si chiede come sia potuto in questi giorni riapparire, visto che le copie dovevano essere distrutte, facendo immaginare quindi un complotto ai suoi danni.

Un testo «della mia giovinezza che non riscriverei oggi»

Il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede nominato qualche mese fa da Papa Francesco ha rilasciato le sue dichiarazioni ufficiali allo spagnolo Javier Arias del sito specializzato «InfoVaticana» spiegando che «si tratta di un libro della sua giovinezza che certamente non scriverebbe ora». Il cardinale aggiunge che «molto tempo dopo quel libro ho scritto altri libri molto più seri come “Il potere curativo della mistica” e “Il potere trasformante della mistica”». Nel suo curriculum ufficiale pubblicato anche sui siti vaticani, infatti, quel testo che molti gruppi cattolici tradizionalisti definiscono di «porno-teologia» non è mai citato, rispettando quell’immediato pentimento.

«Non è autorizzata la sua nuova diffusione»

Insiste sul giallo il cardinale Fernández, spiegando: «Ho cancellato quel libro poco dopo la sua uscita e non ho mai permesso che venisse ristampato». Il testo scandaloso- è la sua versione- «aveva un senso in un momento di dialogo con le giovani coppie che volevano capire meglio il significato spirituale delle loro relazioni, ma subito dopo ho pensato che poteva essere interpretato male». Secondo il cardinale, infatti, le descrizioni di natura sessuale fornite nel libro erano orientate espressamente alle sole coppie sposate. Proprio per evitare che un giorno potesse accadere quel che è avvenuto ora il cardinale aveva deciso di fare sparire quel libro «e non credo sia una buona cosa che venga diffuso ora. Io certo non ho dato alcuna autorizzazione alla sua distribuzione ed è contrario alla mia volontà che questo libro venga diffuso».

Leggi anche: