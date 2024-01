Dopo quello sul bacio, spunta il vecchio libro del cardinale sull’orgasmo: bufera su monsignor Fernandez

Dopo la benedizione alle coppie gay, scoppia una nuova polemica contro il prefetto della Dottrina della Fede del Vaticano. Il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez, nominato lo scorso anno da Papa Francesco, è finito (un’altra volta) sotto attacco dall’ala più conservatrice della Chiesa per un suo vecchio libro definito «scandaloso». L’opera in questione si intitola La pasión mistica ed è stata pubblicata nel 1998. Nel libro, scrive il blog Messainlatino, Fernandez parla dell’orgasmo «in maniera francamente imbarazzante». Per Aldo Maria Valli, storico vaticanista Rai, il volume scritto da Fernandez è «un libretto che, sotto pretese “spirituali”, non solo si dedica a un’analisi minuziosa dell’orgasmo maschile e femminile e non solo ha contenuti blasfemi, ma arriva a legittimare il rapporto omosessuale affermando che non è peccato». Ne dà una versione simile anche il blogger tradizionalista Marco Tosatti, che scrive: «Il libro è blasfemo e scandaloso. È un’interpretazione esegetica pornografica sui mistici e sulle loro esperienze spirituali di estasi. In più, ha osato aggiungere la testimonianza di una ragazza di 16 anni (16 anni!) che gli ha rivelato la sua “esperienza mistica erotica” con Gesù».

L’arte del bacio

Non è la prima volta che Monsignor Víctor Manuel Fernández, detto «Tucho», finisce sotto attacco dall’ala conservatrice del Clero. Lo scorso anno, prima ancora che diventasse prefetto della Dottrina della Fede, il cardinale argentino era finito al centro di una polemica per un altro libro. In quel caso non sull’orgasmo, ma sul bacio. Il libro si intitola infatti Guariscimi con la tua bocca: l’arte di baciare. Temi forse in contrasto con il ruolo scelto da Fernandez, che al pari di tutti gli altri uomini di Chiesa è tenuto a rispettare il celibato sacerdotale. Anche se, nella prefazione del libro sui baci, è lui stesso a spiegare meglio il suo approccio: «Vorrei chiarire che questo libro non è scritto in base alla mia esperienza personale, quanto in base alla vita delle persone che si baciano».

E dell’orgasmo

Il vecchio libro venuto alla luce in queste ore conferma che per Tucho Fernandez il tema del sesso non è affatto un tabù. Anzi, nel volume ripescato in queste ore sui social il prefetto della Dottrina della Fede analizza le diverse fasi dell’amplesso e conclude: «A lei piacciono di più le carezze e i baci e ha bisogno che l’uomo giochi un po’ prima di penetrarla. Ma lui, insomma, è più interessato alla vagina che al clitoride. Al momento dell’orgasmo, lui di solito emette dei grugniti aggressivi; lei, invece, fa dei balbettii o dei sospiri infantili». Poi, il cardinale argentino traccia un parallelo tra l’eccitazione sessuale e la fede in Dio: «Chiediamoci ora se queste particolarità dell’uomo e della donna nell’orgasmo si verificano in qualche modo anche nel rapporto mistico con Dio. Potremmo dire che la donna, essendo più ricettiva, è anche più disposta a lasciarsi prendere da Dio». E ancora: «Diciamo, più precisamente, che nell’esperienza mistica Dio tocca il centro più intimo dell’amore e del piacere, un centro in cui non ha molta importanza se siamo maschi o femmine».

Foto di copertina: ANSA/Giuseppe Lami | Il cardinale Victor Manuel Fernandez

