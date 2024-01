Il rapper Shiva (in carcere) lancia un nuovo brano. Il video violento 24 ore prima dell’arresto. Con una coda attuale

Si chiama «Milano shotta freestyle», e non lascia molto all’immaginazione, perché è della Milano delle gang che parla e al centro di un a maglietta rossa c’è proprio una pistola. È uscita martedì 9 gennaio pomeriggio l’ultima hit del rapper Shiva. Uscita la canzone, ma non uscito il cantante che da fine ottobre scorso si trova nel carcere di San Vittore in custodia cautelare per tentato omicidio. Shiva è accusato di avere sparato e ferito alle gambe due ragazzi di un gruppo rap-trap rivale che avevano tentato di aggredirlo la notte dell’11 luglio 2023 fra Milano e Settimo Milanese. Qualche giorno dopo è arrivata per Shiva una seconda ordinanza di custodia cautelare per avere accoltellato un passante durante una rissa a San Benedetto del Tronto il 30 agosto scorso.

L’improvvisa uscita su YouTube

Il nuovo brano già sta mietendo migliaia di visualizzazioni ed è uscito sul canale YouTube del rapper accompagnato da un video che- come informa subito una scritta- è stato girato appena 24 ore prima del suo arresto. Shiva, il cui vero nome è Andrea Arrigoni, sembra tutt’altro che pentito di quel che è accaduto, visto che nel testo sostiene che la sua gang «Santana risponde agli attacchi: avete preso più shot degli ubriachi» e aggiunge che «Milano è violenta, la guerra è contro il sistema. Ma ci vogliono vedere a terra per poi colpirci alla schiena».

La telefonata dal carcere di San Vittore

Finita la canzone però il video continua ed è stato chiaramente registrato dopo la carcerazione del rapper. Appare una mano che stringe un telefonino da oltre 5 minuti a colloquio con un numero registrato con il nome «carcere San Vittore». E si sente la voce di Arrigoni a scandire «Free Shiva, Free Santana gang… Non ci fermano neanche da dentro». Parole che scaldano i fan del rapper e della sua gang, che invocano nei commenti in calce al video l’uscita dal carcere di quello che chiamano «il principe di Milano». Tutti comunque entusiasti del nuovo brano rap che definiscono in tanti «una bomba». Si spera in senso figurato.

