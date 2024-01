Israele sotto accusa all’Aja per genocidio a Gaza. La difesa: «Il caso Dreyfus del XXI secolo»

È iniziata all’Aja l’udienza della Corte internazionale di giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Sul tavolo: l’accusa di genocidio mossa dal Sudafrica contro Israele per la guerra nella Striscia di Gaza. Per il Paese del continente africano, appartenente ai Brics – che sostengono Gaza – l’offensiva condotta da Tel Aviv dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, starebbe violando l’articolo 9 della Convenzione di Ginevra per la prevenzione del genocidio, ratificata dal parlamento monocamerale di Israele nel 1950. L’attacco del partito-milizia allo Stato ebraico «non può giustificare la violazione della Convenzione sul genocidio da parte di Israele», ha affermato il Sudafrica nel corso dell’udienza. Per il legale del Paese, Adila Hassim, le operazioni militari di Israele sull’enclave palestinese «hanno spinto la popolazione sull’orlo della carestia. La situazione – ha precisato l’avvocato alla Corte – è tale che gli esperti ora prevedono che un maggior numero di persone a Gaza potrebbe morire di fame e di malattie piuttosto che in seguito a un’azione militare diretta».

Israele nega le accuse

L’istanza di 84 pagine presentata il 29 dicembre scorso ha provocato diverse reazioni internazionali, nonché l’indignazione di Israele che ha definito il Sudafrica «il braccio giuridico dell’organizzazione terroristica di Hamas». Lo ha detto Lior Hayat, portavoce del ministero degli Esteri israeliano, secondo cui oggi all’Aja «si è stati testimoni di uno dei più grandi spettacoli di ipocrisia nella storia, costruito su una serie di affermazioni false ed infondate». Il Paese denunciante, ha spiegato, «ha distorto del tutto la realtà a Gaza dopo il massacro del 7 ottobre e ha completamente ignorato il fatto che i terroristi di Hamas si sono infiltrati in Israele uccidendo, massacrando, violentando e rapendo cittadini israeliani solo perché tali, nel tentativo di compiere un genocidio», ha concluso Hayat. Più dura la reazione dell’ex premier israeliano, Naftali Bennett, che ha bollato l’udienza di oggi come «L’Affare Dreyfus del ventunesimo secolo». Ovvero: «uno spettacolo di ipocrisia, antisemitismo e vergogna. Vergogna per coloro che prendono parte – ha concluso – a questa finzione».

