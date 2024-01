La sfuriata di Gasparri con Mediaset: «Non mi fate entrare? Siete diventati comunisti»

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri si è presentato nella sede romana di Mediaset al Palatino per protestare contro l’azienda. Il capogruppo azzurro in Senato chiedeva di intervenire in diretta per le accuse di Giuseppe Conte sul suo ruolo in una società di cybersecurity. Ma non gli hanno permesso di entrare nella trasmissione di Bianca Berlinguer. E allora lui avrebbe detto: «Queste cose con Berlusconi non succedevano. Siete diventati comunisti». A raccontare la vicenda è oggi il Fatto Quotidiano, che fa sapere che il senatore ha poi lasciato lo studio dopo una sfuriata ai vertici di Mediaset. Quello che non era piaciuto a Gasparri era accaduto durante Prima di Domani, la seconda trasmissione di Berlinguer a Mediaset dopo È sempre Cartabianca. Il leader M5s aveva accusato Meloni di non allontanare gli esponenti dell’esecutivo con problemi giudiziari.

Gasparri, che lunedì aveva annunciato una querela per Conte dopo un’intervista, pretendeva il giorno dopo una puntata riparatrice. «Voglio avere uno spazio di replica in diretta». Martedì sera si è presentato negli studi. «Se non mi fate entrare giro un filmato e lo pubblico, così faccio vedere che Mediaset mi tiene fuori», è stata una delle minacce. Dopo diversi minuti di insulti e urla è intervenuto il vicepremier Antonio Tajani oltre ai vertici di Mediaset. Il senatore se n’è andato. Prima però ha voluto concludere la sfuriata: «Queste cose con Berlusconi non succedevano. Forza Italia non conta più in Mediaset. Qui siete diventati comunisti, invitate solo ospiti di sinistra e del Fatto che pagate per insultarci».

