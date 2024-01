L’annuncio di Zelensky: «Prepariamo un vertice per la pace in Svizzera: vorremmo anche la Cina» – Il video

Si terrà in Svizzera il Vertice globale sulla pace voluto da Volodymyr Zelensky. Ad annunciarlo è lo stesso presidente ucraino, che è arrivato oggi nel Paese elvetico e domani parteciperà al Forum economico mondiale di Davos. «Sono grato alla presidente Viola Amherd per aver concordato che i nostri team inizieranno domani un lavoro congiunto sui preparativi per il Vertice globale sulla pace a livello di leader», ha scritto Zelensky su X al termine del suo incontro con la presidente della Svizzera. Nelle intenzioni del presidente ucraino, il vertice dovrà «fornire lo slancio per ciò che abbiamo già realizzato», ma anche affermare che la pace «non può che essere giusta» e che il ripristino della forza del diritto internazionale «deve essere veramente globale».

Affinché il summit possa sperare di arrivare a un risultato concreto, gli organizzatori dovranno darsi da fare affinché più Paesi possibile partecipino. In particolare uno: «La Cina gioca un ruolo importante nel mondo, quindi vorremmo molto che fosse coinvolta nella nostra formula e nel vertice», ha spiegato Zelensky, estendendo l’invito a «tutti i Paesi civili». Nel corso del suo incontro con la presidente Amherd, il leader di Kiev ha assicurato che «la Svizzera è un partner» dell’Ucraina, a cui ha fornito «non solo aiuti umanitari, ma anche assistenza finanziaria a lungo termine, sostegno politico e sanzioni». E oggi, ha rivelato Zelensky, i due Paesi hanno discusso «di un nuovo programma di supporto a lungo termine».

Foto di copertina: EPA/Alessandro Della Valle | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berna, in Svizzera (15 gennaio 2024)

