Il principe e la modella: «Processate l’ex fidanzata di Bonanno per circonvenzione di incapace»

La procura ha chiesto l’amministrazione di sostegno per lui

Tanya Yashenko, 37 anni, modella e influencer, e il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 54 anni, sono stati insieme tra il 2019 e il 2022. In questo periodo il nobile ha dato regali e contanti alla fidanzata per un milione e mezzo di euro. Ora lei è accusata di circonvenzione di incapace e di autoriciclaggio. Lei si è sempre difesa sostenendo di essere innamorata. E ha detto anche che dopo le notizie sui giornali gli uomini hanno paura di lei. Mentre la procura ha chiesto l’amministrazione di sostegno sul patrimonio del principe. Intanto il 12 febbraio è fissata l’udienza preliminare davanti al giudice Angelo Giannetti. La procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per circonvenzione di incapace ed autoriciclaggio. Secondo il pm Stefano Pizza Yashenko ha sfruttato le fragilità caratteriali del principe, dovute a un disturbo della personalità. E minate dall’uso di sostanze stupefacenti.

Anche la modella ha denunciato il principe. Il reato è stalking. Il 19 gennaio si svolgerà la camera di consiglio sulla richiesta di archiviazione da parte della procura. Tanya ha potuto avviare la pratica per la cittadinanza italiana e il principe le ha pagato anche il conto dal dentista (4 mila euro). Ha comprato un appartamento a piazza di Spagna grazie anche ai 190 mila euro ricevuti da lui. Che le ha comprato anche una Mercedes, una Smart, e borse e abiti di Prada e Louis Vuitton. Ma le ha anche regalato un anello da 65 mila euro. In uno dei messaggi scambiati che ora sono agli atti lei scrive: «Uomo senza cervello (…) Io sono così bella e giovane e devo subire questo schifo». E lui replica: «Scusa, sarò profondo con le scuse… lunedì mattina vado in banca e pago la macchina, l’affitto (…)». Poi nel gennaio del 2022 Bonanno l’ha denunciata.

