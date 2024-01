Renzi se la prende con Pozzolo (che non parla davanti ai pm): «Omertà, e il sottosegretario Delmastro è il più reticente di tutti»

«Da due settimane si stanno scambiando pizzini per trovare una ricostruzione plausibile perché sanno che in questa storia qualcuno sta mentendo. Troppi stanno mentendo. E il sottosegretario alla giustizia è il più reticente di tutti». È Matteo Renzi tra i primi a commentare il silenzio del deputato Emanuele Pozzolo, indagato per lo sparo di Capodanno a Rosazza in cui è rimasta ferita una persona, davanti ai pm della procura di Biella che lo hanno convocato per ascoltare la sua versione dei fatti. L’ex parlamentare di Fratelli d’Italia, al quale il prefetto ha ora revocato il porto d’armi, aveva ripetuto nei giorni scorsi che avrebbe parlato soltanto con i giudici, ma ha poi scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Una strategia che potrebbe esser stata scelta per evitare di fare dichiarazioni smentite poi dai test dello Stub e della polvere da sparo.

«Ragazzi, questa cosa è incredibile e passa sotto silenzio», ha scritto il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, che solleva dubbi anche sulla posizione del sottosegretario Andrea Delmastro, che era alla festa di Capodanno ma il cui ruolo non è ancora stato chiarito. Le versioni su quanto accaduto al momento dello sparo, da chi aveva in mano l’arma ai presenti, contrastano tra loro, per questo il colloquio di oggi di Pozzolo era così atteso. «Io sono garantista», chiarisce Renzi, «ma proprio perché sono garantista voglio sapere chi è che ha sparato a una festa dove c’erano dei bambini! Davvero un parlamentare ha sparato a una festa con dei bambini rischiando di uccidere un uomo? E perche tutta questa omertà? C’è qualcosa che non torna. Questa storia puzza sempre di più. E io sono sconvolto che dei parlamentari non dicano tutta la verità su un fatto di cronaca così grave: qualcuno giocava con le pistole, un uomo si è salvato per miracolo, c’erano bambini. E questi che fanno? Tacciono o mentono?».

Leggi anche: