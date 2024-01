Vicenza, scontri al corteo contro il padiglione di Israele: idranti e fumogeni tra la folla. Feriti 4 agenti – Il video

Scontri a Vicenza tra manifestanti e forze dell’ordine. In tarda mattinata è partito un corteo organizzato dai centri sociali del luogo per protestare contro la presenza di un padiglione di Israele alla Fiera VicenzaOro, un grande salone europeo che promuove l’incontro tra i più autorevoli operatori del settore orafo gioielliero. Circa 500 partecipanti a un certo punto hanno deviato il percorso concordato cercando di avvicinarsi al quartiere dove era in corso la Fiera. Qui c’è stato il contatto con le autorità in tenuta antisommossa, che hanno caricato i manifestanti. Lancio di fumogeni e petardi: così ragazzi e ragazze hanno reagito alla carica della polizia, la quale in controrisposta ha attivato gli idranti. Secondo quanto appreso finora, almeno quattro agenti sarebbero rimasti feriti. Ancora ignoto il bilancio relativo ai manifestanti. «Stop Global War», è uno dei cartelli che si leggeva in mano ai contestatori. Ma anche: «Palestina libera», «Blocchiamo Israele», e «Stop bombing Gaza».

Vicenza, proseguono gli scontri: i manifestanti sparano fuochi d'artificio in direzione delle forze di polizia pic.twitter.com/JyuXlTgIoH

— Local Team (@localteamit) January 20, 2024

