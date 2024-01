Modena, quattro amici vanno al ristorante con quattro elicotteri. I titolari: «Ci hanno chiesto dove parcheggiare»

Due modenesi, un parmense e un reggiano si sono presentati al pranzo, organizzato in un piccolo ristorante sulle colline in provincia di Modena, con quattro differenti elicotteri. A raccontare l’episodio al Corriere della Sera è Valter Bernardoni, titolare dell’Azienda Agricola La Corte dei Vignô, nella frazione Maserno di Montese. «Nei giorni scorsi ho ricevuto la telefonata dove il cliente ha chiesto di poter riservare un tavolo per quattro persone per le 13 di sabato 20 gennaio – racconta l’imprenditore -. Da qui la richiesta se era possibile parcheggiare vicino al ristorante i loro quattro elicotteri». Barnardoni ha così consentito l’atterraggio dei velivoli in un campo non troppo distante dal ristorante. «Abbiamo solo una ventina di coperti ma, oltre ad un comodo parcheggio, abbiamo un ampio appezzamento di terreno dove viene coltivato il fieno per l’alimentazione dei bovini da latte». Dopo aver terminato il pranzo, i quattro amici hanno acceso i motori e ripreso quota. «Sono rimasti soddisfatti – conclude il ristoratore – perché mi hanno assicurato che ritorneranno a trovarci sempre in elicottero».

