Usa 2024, Ron DeSantis si ritira per la gioia di Trump. Cosa succede adesso? Il videocommento

Con un annuncio a sorpresa (e una citazione falsa), domenica 21 gennaio il governatore della Florida Ron DeSantis si è ritirato dalla corsa alle primarie repubblicane. Cosa significa questo gesto per il futuro della competizione? Come ne beneficia Donald Trump? Lo spiega la vicedirettrice di Open Serena Danna in questo video.

