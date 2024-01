Anche l’Italia sospende i finanziamenti per l’Unrwa, l’annuncio di Tajani dopo lo stop dei fondi di Usa, Canada e Australia

«Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti a Unrwa dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele». Così, in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani rende noto che l’Italia non finanzierà più l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente dopo che lo stesso organo dell’Onu ha diramato un comunicato in cui rende noto che secondo le autorità israeliane, alcuni dipendenti dell’agenzia sarebbero stati coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Informazioni attualmente in corso di accertamento interno che hanno portato anche Canada, Australia e Usa a ritirare i fondi.

Le accuse di Israele

Intanto, Israele – su cui pende l’imposizione della Corte internazionale di giustizia di evitare il genocidio della popolazione di Gaza – si scaglia contro l’Agenzia delle Nazioni Unite, per parola del ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Israel Katz: «Israele farà in modo che l’Unrwa non sia parte del dopoguerra a Gaza». Il ministro ha reso noto anche che «lavorerà» in modo da assicurarsi l’appoggio bipartisan di Usa e Ue e altri Paesi dello scacchiere globale in modo da fermare le attività dell’Unrwa a Gaza. Philippe Lazzarini, il direttore dell’Uewa, aveva definito «scioccanti» le accuse mosse da Israele, e ricordato che l’agenzia fornisce assistenza a «più di due milioni di persone» nella Striscia di Gaza. Dal 7 ottobre, sono stati uccisi circa 150 dipendenti dell’agenzia, in gran parte palestinesi.

La replica di Hamas

Dal suo canto, anche Hamas ha reagito alle dichiarazioni. «Chiediamo alle Nazioni Unite e alle istituzioni internazionali di non cedere alle minacce e ai ricatti di questa entità nazista canaglia, che cerca di tagliare tutte le ancora di salvezza al nostro popolo», si legge sul canale Telegram dell’organizzazione palestinese, dove viene evidenziata «l’importanza del ruolo di queste agenzie nel fornire soccorso al nostro popolo e nel documentare i crimini dell’occupazione, che superano i crimini più orribili conosciuti dall’umanità nella nostra era moderna». Al momento solo Canada e Italia hanno assicurato che manterranno il loro sostegno alla Palestina. Nessun dettaglio a riguardo è stato invece aggiunto da Australia e Usa.

Leggi anche: