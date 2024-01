Ilary Blasi e la fine del matrimonio con Totti: «Non ho rimpianti né rimorsi, ma non lo riconosco più»

«Alla fine della fiera è stato un bel matrimonio, ho sensazioni miste: malinconia, nostalgia e tenerezza, ma non ho né rimpianti né rimorsi». Ilary Blasi torna a parlare della separazione dall’ex marito Francesco Totti. Un legame, quello tra il capitano dei giallorossi e una delle presentatrici più note della televisione italiana, che è durato quasi 20 anni, fino al naufragio nell’estate del 2022 gli strascichi successivi, tra accuse reciproche di tradimento e altri colpi bassi. Quando finisce un matrimonio, «non ha colpa solo una persona, anch’io avrò sbagliato qualcosa, ma nell’affrontare questa situazione non mi sento di avere dei rimpianti», dice a Verissimo Blasi, che sta per pubblicare un libro sulla vicenda e ne ha già parlato a lungo nel documentario prodotto da Netflix. «Non ho rabbia, la delusione rimane ma guardo avanti. È un cerchio che si è chiuso, è finita quella vita lì e ne è iniziata un’altra. È nata forse una nuova Ilary», confida alla conduttrice Silvia Toffanin. Che stupida, il titolo del libro autobiografico, è «un po’ provocatorio per non essermi resa conto prima» dei segnali della fine del rapporto. Scriverlo «è stata come una seduta psicoterapeutica, un’esperienza catartica, mi ha fatto bene», ha avuto modo di “rivedere” quei segnali, come «quando Francesco non si presentò al mio compleanno per una scusa di lavoro, che non lo era».

Il rapporto tra Ilary e Francesco

Nessuna relazione aperta, la sola ipotesi fa ridere Blasi. Ora i due stanno affrontando una causa di divorzio, «e non è una bella causa». Il divorzio «è una sofferenza in tutte le situazioni, ho protetto la piccolina mentre i figli più grandi sono sui social, ma sono andati in auto protezione, non so nemmeno se leggono più. All’inizio li ho visti destabilizzati, ma mi sembra che abbiano trovato anche loro un equilibrio». Il libro si chiude con un invito a cena all’ex marito: «Io gli sto tendendo la mano, è chiaro che la nostra non è più una famiglia standard, ma saremo sempre genitori, è una famiglia in maniera diversa». Non allargata, ma «mozzata, ci stiamo più che altro allargando da una parte e dall’altra». Ora tra loro non c’è alcun rapporto e Blasi ammette di non sapere cosa passi per la testa di Totti: «Non lo conosco più, non è più lui, mi sembra di vedere un’altra persona»

Il presunto tradimento

Blasi però torna a parlare anche del presunto tradimento, il famoso caffè con Cristiano Iovino che nei giorni scorsi ha smentito la versione della conduttrice televisiva e ha parlato di una «frequentazione intima». Iovino è stato chiamato come testimone in tribunale dall’ex calciatore. «Per me le relazioni intime sono diverse, l’intervista non mi sorprende sia arrivata adesso», ha replicato, aggiungendo che fu lo stesso personal trainer nel settembre 2022 a farle delle rivelazioni su Totti che le fecero «aprire gli occhi definitivamente».

