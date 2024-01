Ilary Blasi torna a parlare di Francesco Totti: «È il papà dei miei figli: l’amore c’è, ma ora è in forma diversa»

Ilary Blasi torna a parlare di Francesco Totti. Lo fa in un’intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera anticipata dall’AdnKronos, nella quale non nomina mai Cristiano Iovino. Il personal trainer ha raccontato di aver avuto con lei una «frequentazione intima», smentendo la narrazione della showgirl nel documentario Unica. Ma forse l’intervista è stata realizzata prima di quella di Iovino. Blasi parla prima di tutto delle amanti di Totti: «No, non è vero come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Come se avessi dovuto ritenermi fortunata per essere stata ‘la prescelta’: stavo con il calciatore di fama planetaria e quindi dovevo chiudere gli occhi e stare zitta».

Una coppia aperta?

Poi racconta proprio del doc e del libro in uscita Che Stupida: «Ho sentito l’esigenza di espormi mettendoci la faccia, come ho sempre fatto. Dovevo essere io a raccontare la mia storia. Specie dopo che mi sono state fatte accuse pesanti». Ma secondo lei non è stata una vendetta: «No, non ho fatto questa serie o questo libro per fare male a lui ma per rispetto a me, per dire il mio punto di vista. La mia intenzione non era ferirlo: semplicemente, ho raccontato quello che è successo». Mentre la cosa che l’ha ferita di più è stata leggere che «addirittura che fossimo una coppia aperta… forse era una coppia aperta, ma solo da una parte: non la mia». È tornata anche sui Rolex: «Erano miei, sono regali che mi ha fatto. Io ho preso solo le mie cose, tanto che il giudice non li ha ridati a lui. Li ha presi e li ha messi in una cassetta, sono segregati, come del resto avevo chiesto, quindi va bene così».

L’amore per Francesco (in forma diversa)

«Forse non lo capirò mai se quella cosa, per Francesco, è stata un pretesto. Di certo sono successe una serie di situazioni che hanno portato a questo risultato, anche abbastanza velocemente», dice riferendosi ai messaggi letti dal marito. E la showgirl dice di provare ancora amore per Francesco: «Ma quello c’è. In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? È chiaro che rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita». Infine, un invito alla riappacificazione: «Sì, perché le cose possono succedere ma vanno affrontate. Ci si parla, era quello che mi aspettavo. Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo».

Ritornare insieme?

Infine, risponde ai tanti che tifano affinché ritornino insieme: «Sì, lo so, ma no, non credo sia possibile. Non credo, perché credo che quando si rompe una cosa non è più come prima. Siamo in un’altra fase, quella roba lì non torna più. Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Ma non quella che è stata. Io oggi sono serena, leggera. Non voglio dire che non ho sbagliato niente però sono tranquilla con me stessa. Credo che il voltare pagina velocemente dipenda anche da quello. Ho provato a fare tutto quello che andava fatto».

Leggi anche: