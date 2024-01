La BMW punta sull’intelligenza artificiale: arruolerà una schiera di robot per lavorare in fabbrica

I robot rimpiazzeranno gli esseri umani? La fantasia che ha animato i prodotti culturali distopici da decenni sembra sempre più vicina alla sua realizzazione. L’ultima conferma di questa evoluzione arriva dagli Stati Uniti, dove sono stati arruolati dei robot umanoidi per produrre automobili. Si tratta di una partnership tra l’azienda Figure, azienda leader della robotica, e il gruppo BMW. A vederli, questi robot si presentano come vere e proprie persone al di sotto di una divisa metallica: una testa, due braccia, due mani che muovono replicando alla perfezione i movimenti umani. Sono inoltre in grado di usare tecnologie di apprendimento automatico che permette loro di accumulare velocemente informazioni e acquisire competenze. Tre settimane fa, per esempio, sul canale YouTube ufficiale dell’azienda è apparsa una breve clip che ritrae un robot mentre prepara un caffè. Azione che sarebbe riuscito a imparare guardando, per un totale di circa 10 ore, video tutorial sull’argomento. Brett Adcock, fondatore e CEO di Figure, ha spiegato: «La robotica monouso ha saturato il mercato commerciale per decenni, ma il potenziale della robotica multiuso è completamente inutilizzato. I robot di Figure consentiranno alle aziende di aumentare la produttività, ridurre i costi e creare un ambiente più sicuro». La collaborazione con BMW prevede diversi step: innanzitutto, bisognerà individuare le aree dove l’intervento dei robot sarebbe più funzionale. Poi, gradualmente, si inizierà a introdurli negli stabilimenti della casa automobilistica. Robert Engelhorn, Presidente e CEO di BMW Manufacturing, ha commentato: «L’industria automobilistica, e con essa la produzione di veicoli, si sta evolvendo rapidamente. BMW Manufacturing è impegnata a integrare tecnologie innovative nei nostri sistemi di produzione per portare avanti il ​​nostro futuro come leader e innovatore del settore».

