No! Il Sars-Cov2 non esiste solo al computer

Quella sul complotto del nuovo Coronavirus che non sarebbe mai stato realmente isolato è ormai una narrazione No vax dura a morire, che continua ciclicamente a riemergere. Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) un gruppo di 18 scienziati avrebbe scoperto che SARS-CoV-2 esisterebbe soltanto al computer. Tra questi troviamo una nostra vecchia conoscenza, la «virologa e immunologa» Poornima Wagh, la quale avrebbe già rivelato due anni fa il complotto delle case farmaceutiche impegnate a inventare nuove pandemie e malattie. Vediamo perché anche stavolta siamo di fronte a una narrazione priva di fondamento.

Le condivisioni sul nuovo Coronavirus che non esiste – assieme ai vaccini Covid – sono diffuse mediante la seguente didascalia, che accompagna la clip di una intervista alla già citata Wagh:

IL VIRUS NON ESISTE, E NEMMENO IL VACCINO (PARTE 1)

SECONDO LA RICERCATRICE POORNIMA WAGH ED UN TEAM DI 18 SCIENZIATI, IL VIRUS NON ESISTE E RESTA SOLTANTO UNA RICOSTRUZIONE AL COMPUTER.

NON ESISTENDO IL VIRUS NON ESISTE ALCUNA SPIKE E NEPPURE UN VACCINO, CHE APPARE ESSERE SOLTANTO UNA INIEZIONE ZEPPA DI SOSTANZE TOSSICHE

ANCHE MALONE AVEVA SOSTENUTO CHE NON ESISTESSE ALCUN VACCINO AUTORIZZATO

NON ABBIAMO LA VERITÀ IN TASCA CERCHIAMO PERÒ DI CONSENTIRE CHE VI SIA UN PLURALISMO DI IDEE.

SE NON CONOSCI ANCORA QUESTO TEMA VISIONA I SEGUENTI