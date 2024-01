Caso Ilaria Salis, chi è László Dudog, il tifoso fascista della Lazio vittima delle aggressioni antifa a Budapest nel 2023

Ilaria Salis venne inizialmente accusata per quattro delle aggressioni antifa avvenute lo scorso febbraio 2023 a Budapest, per poi venire esclusa da due di queste perché la 38enne italiana non si trovava in Ungheria in quei giorni. Le ultime due aggressioni riscontrate dalle autorità riguardano due coppie di persone, due ungheresi e due tedeschi, che avevano partecipato ai festeggiamenti de il Giorno dell’Onore. Tra le vittime c’era László Dudog, un musicista appartenente agli ambienti dell’estrema destra ungherese e grande tifoso dell’area fascista laziale. Il suo volto tumefatto è circolato sui social insieme alla foto dei danni subiti da uno dei tedeschi aggrediti la stessa sera.

Vittima della terza aggressione

Considerando le ricostruzioni della Polizia ungherese, ci sono stati inizialmente quattro aggressioni. La prima è avvenuta il 9 febbraio 2023 in piazza Fővám, la seconda il 10 febbraio alle ore 12:30 in piazza Gazdagréti, la terza la sera del 10 alle ore 23:30 a Bank Street e la quarta l’11 febbraio alle 0:30 a Mikó Street. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e da La Verità, Ilaria non poteva esserci in due delle aggressioni «visto che non era ancora arrivata in Ungheria». A conti fatti, considerando questa ricostruzione riguardante le accuse, Ilaria Salis potrebbe essere accusata per l’aggressione a László Dudog.

La band neonazi di László Dudog

Non si tratta di una persona sconosciuta. Negli ambienti dell’estrema destra ungherese risulta noto per essere un musicista rock, soprannominato Csôpi, membro della band neonazi Divine Hate. Suona anche per un’altra band nota come Mephisto.

La foto di László Dudog diventata virale

La foto del suo volto tumefatto hanno fatto il giro del web, pubblicata prima da un suo amico via Facebook il 12 febbraio 2023 e ripresa dai siti e giornali ungheresi per raccontare la sua aggressione.

La passione per la Lazio e il fascismo

Dai suoi account social personali, è un tifoso sfegatato della Lazio e del fascismo. Nella sua foto profilo su Instagram è presente un logo alternativo dei biancocelesti con l’immagine di Mussolini e il fascio littorio. Nella foto profilo leggiamo: «Noi veri Padroni de Roma».

La passione per la squadra di calcio italiana è ben evidente nel suo profilo Facebook, dove riporta il loro della squadra nell’immagine di copertina e non solo. Tra i suoi amici ci sono molti italiani, soprattutto tifosi della Lazio.

