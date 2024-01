No! Soros non ha avuto un ictus durante il WEF

Stando ad alcuni condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui), il noto filantropo George Soros avrebbe avuto un ictus durante il suo intervento al World Economic Forum (WEF). Le allusioni No vax al suo essere il «sostenitore del vaccino globalista» non lascerebbero spazio a dubbi riguardo alle cause. Non di meno si tratta di condivisioni che mostrano un filmato fuori contesto, come ha già spiegato il collega Shayan Sardarizadeh su Twitter. Vediamo perché.

Una clip sembra mostrare che George Soros venga colpito da un ictus durante un intervento al WEF.

La narrazione è stata diffusa da un noto account No vax ed è stata estrapolata dal suo contesto, che riguarda per altro la Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2023.

Soros in realtà si era solamente “incartato” durante la lettura per qualche secondo, proseguendo un discorso di 45 minuti in perfetta salute.

Analisi

Le condivisioni riguardanti il presunto ictus di George Soros vengono diffuse attraverso didascalie come la seguente:

Il sostenitore del vaccino globalista ed esperto di tirannia George Soros sembra aver subito un ictus in diretta televisiva mentre teneva il suo discorso al WEF.

Cosa mostra davvero il filmato del discorso di George Soros

I primi a diffondere la bufala sono stati gli autori dell’account No vax DiedSuddenly su Twitter. Non solo il filmato riguardante l’intervento di George Soros non è ambientato durante il WEF, ma il magnate non ha avuto alcun ictus, per poi continuare un intervento per altro piuttosto lungo:

Due milioni di visualizzazioni per l’ennesimo caso di fake news dall’account anti-vaccini Died Suddenly – continua Sardarizadeh -. Nel video George Soros non si trova al WEF. È tratto dal suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2023. E non ha avuto un ictus. Ha parlato per 48 minuti di fila.

Two million views for yet another case of fake news from anti-vaccine account Died Suddenly.



The video of George Soros doesn't show him at the WEF. It's taken from his speech at the 2023 Munich Security Conference. And he didn't suffer a stroke. He spoke for 48 minutes straight. pic.twitter.com/b9NJyp3Lze — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) January 21, 2024

Il filmato originale con l’intervento integrale del filantropo durante la Munich Security Conference risalente al 16 febbraio 2023 è disponibile anche su YouTube. Il momento in cui Soros si blocca durante la lettura è reperibile dal minuto 05:10 al 05:30, per poi riprendere un lungo discorso durante il quale non ha alcun sintomo. Parlare in pubblico non è una passeggiata per nessuno, nemmeno per i Vip. Capita a tutti di “incartarsi”, anche in giovane età. Davvero c’è bisogno di spiegarlo?

Conclusioni

Abbiamo visto che George Soros non ha avuto alcun ictus durante il WEF. La clip che sembra mostrare il presunto malore è stata diffusa da un noto account No vax e mostra una scena estrapolata dal suo reale contesto, per altro una conferenza tenutasi durante un altro evento, durante la quale Soros fa un intervento di 45 minuti senza mostrare alcun sintomo di malore.

