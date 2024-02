Negli Stati Uniti sono già tutti pazzi per l’Apple Vision Pro (anche troppo) – I video

Negli Stati Uniti è in vendita da ieri negli store Apple Vision Pro, il visore per realtà mista (aumentata e virtuale). Prezzo di lancio: 3.499 dollari. Punta a sfatare la maledizione dei visori della realtà aumentata e virtuale che finora non hanno riscosso grandissimo successo. Sui social pullulano video di persone che sperimentano il nuovo prodotto, anche in situazioni di pericolo, come l’attraversamento di una strada.

O chi fa pesi in palestra. Apple Pro permette di avere intorno a sé schermi virtuali di diverse dimensioni. Potendo così seguire le ricette in cucina, ma anche lavorare, rispondere a messaggi e mail o guardare video. Il tutto stando comodamente in piedi, seduti. Possibilmente non in situazioni che richiedono una preziosa concentrazione.

Dopo uno che attraversa la strada, un altro che guida la Tesla, non poteva mancare chi va in palestra indossando un Apple Vision Pro (tra le tre cose è la meno pericolosa). pic.twitter.com/J4Xoh4Hqd8 — Daniele Angrisani (@putino) February 3, 2024

Le recensioni sull’ultima uscita della società guidata Tim Cook sono contrastanti. Il New York Times lo definisce un «prodotto impressionante, che ha richiesto molti anni di lavoro e miliardi di dollari di investimenti», e «non si capisce chi lo utilizzerà e per cosa». «Ha le caratteristiche tipiche di un prodotto di prima generazione: pesante, con una batteria che si scarica velocemente», spiega sul Wall Street Journal Joanna Stern. «Ma senza questi difetti, possiamo immaginare che sarà più piacevole indossare questo visore piuttosto che tenere il telefono davanti al viso. Per lavorare e guardare film, non è male», ha aggiunto. Ecco qui le sue 24 ore con il prodotto.

Apple’s Vision Pro headset puts digital information in your real world. But how does it fit into your daily life?⁠ To find out, @joannastern wore it for nearly 24 hours.⁠ https://t.co/cNkQ5E9fYW pic.twitter.com/o3rRM1yuII — The Wall Street Journal (@WSJ) January 31, 2024

(In copertina foto ANSA/ EPA/JUSTIN LANE – Video il primo acquisto del Vision Pro all’Apple Fifth Avenue / X @timcook)

