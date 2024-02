Questa immagine con dei muri di balle di fieno davanti alla Torre Eiffel è opera dell’AI

Mentre i media si concentrano sempre di più sulla protesta degli agricoltori che da settimane si danno appuntamento per invadere e bloccare strade e piazze chiedendo modifiche alla legislazione europea considerata troppo svantaggiosa nei loro confronti, decine di migliaia di utenti sui social sostengono che questi fatti subiscono una censura da parte dei mezzi di informazione tale per cui non riescono a raggiungere il pubblico. Gli stessi utenti, quindi, diffondono presunte prove video e foto degli eventi. Oggi ci occupiamo di un’immagine della Torre Eiffel circondata da balle di fieno generata con l’AI.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Si contano già decine di migliaia di condivisioni. Nella descrizione si legge:

Altro testo con cui l’immagine viene condivisa è:

Localizzando la presunta foto si notano immediatamente delle incongruenze. Il monumento più famoso di Francia è circondato su tre lati dal Campo di Marte, un parco pubblico che impedisce di avere una visuale così ben allineata della torre da una strada, così come appare invece nell’immagine oggetto di verifica. L’unico punto dove ciò avviene è il Pont d’Iléna, su cui, però, non sorgono edifici che possano incorniciare la torre come si vede al di sopra delle balle di fieno. Inoltre, una foto così scenica, se reale, sarebbe stata ripresa da moltissimi canali di informazione, cosa che invece non è accaduta.

A ragion veduta, meglio così, dato che questa immagine della Torre Eiffel circondata di balle di fieno è stata generata dall’intelligenza artificiale. Escluse le incongruenze geografiche, non evidenti segni di manipolazione. Tuttavia, l’immagine è stata generata con l’intelligenza artificiale da un artista noto su Instagram come ifonly.ai, pseudonimo di Vincent Smadja. Lui stesso inserisce questo messaggio nel post (archiviato qui) Instagram con cui condivide le immagini.

Disclaimer: This series was generated by AI on Midjourney. To prevent any «Fake news» related to the above photos, please specify when sharing that these are not real but AI-generated images.