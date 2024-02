Sanremo 2024, Fiorello e la frecciata ad Amadeus citando Chiara Ferragni: «Pensati libero… è l’ultimo»

«Aristonello». È questo il palco da cui quest’anno Fiorello fa il suo collegamento fuori dal teatro dell’Ariston. «Quest’anno è un collegamento comunale», ha annunciato Amadeus, sottolineando che «per la prima volta in 74 anni di Festival di Sanremo, il teatro Ariston ha il suo Aristonello». Con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, il comico ha esposto uno striscione per il conduttore: «Ama pensati libero… è l’ultimo». Un riferimento provocatorio sia all’iconico vestito che Chiara Ferragni ha portato lo scorso anno sul palco dell’Ariston, sia al fatto che questo sarà l’ultimo Festival per Amadeus. Sui social iniziano già a scatenarsi i primi meme.

