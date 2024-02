«Tutti i baci hanno gli stessi diritti, vi potete baciare senza fare scandalo»: lo show di Marco Mengoni – Il video

Ha dato il via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha riportato sul palco dell’Ariston Due Vite – il brano con cui ha vinto l’edizione del 2023 – e ora non si fa mancare lo sketch comico con Amadeus. Così Marco Mengoni quest’anno porta i suoi mille volti da co-conduttore. Una discesa anomala e ironica: il cantante è apparso dalle scale con un materasso anti-tuffo per evitare che possa ripetersi un tentato suicidio, come accaduto al Festival del ’95 con Pippo Baudo. Mengoni si è, infatti, presentato con tutta una serie di oggetti utili a prevenire emergenze indesiderate. Oltre alla scopa di Gianni Morandi, diventata iconica lo scorso anno perché utilizzata per pulire i fiori distrutti da Blanco, il co-conduttore ha distribuito uno strumento da lui inventato: il «preser-bacini». «Tutti i baci hanno gli stessi diritti, vi potete baciare senza fare scandalo», ha detto facendo riferimento allo scandalo di Rosa Chemical. Infine, lo ha provato in diretta dando un bacio (protetto) alla moglie di Amadeus, la conduttrice Giovanna Civitilo.

