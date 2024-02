Sanremo 2024, Bnkr44 – «Governo Punk»

Sette ragazzi della provincia toscana con un’identità-manifesto che dalle canzoni trasborda fino al loro vestiario. Caph, Erin, Fares, Faster, JxN e Piccolo, a cui si aggiunge gheray0 come manager, costituiscono nel 2019 il collettivo Bnkr44 a Villanuova, una frazione di Empoli. È il 4 aprile quando i sette fondano il gruppo nel “Bunker” (da qui il nome). È il seminterrato di un ex pelletteria di proprietà dei genitori di gheray0, punto di ritrovo della gioventù empolese, diventato ora il loro studio. I componenti hanno un’età che varia dai 21 ai 25 anni e ognuno porta avanti i suoi progetti, in autonomia rispetto agli altri. La provincia li ha uniti e alla 74esima edizione del Festival di Sanremo esordiranno proprio con una canzone che parla di loro: «Governo Punk parla di ribellione giovanile, di storie di ragazzi, di noi», dichiarano in un’intervista Rai. A Sanremo Giovani si sono classificati terzi e grazie alla canzone Effetti speciali hanno potuto accedere alla fase finale della competizione. All’Ariston porteranno il loro sound indie pop che sfrutta le potenzialità dei sintetizzatori e una ricca componente strumentale frutto delle diverse esperienze dei membri del collettivo. Anche per loro l’esordio in gara di quest’anno è stato preceduto da una partecipazione alla scorsa edizione: nella quarta serata hanno cantato con Sethu la cover di Charlie fa surf dei Baustelle. Sanremo sarà solo l’ennesima tappa di una carriera già lanciata dai tre album pubblicati: 44.Deluxe, Farsi male a noi va bene e Fuoristrada.

Dammi una città, un governo punk

Sono un Dio che ha una regina da salvare

(Sotto il temporale)

Dammi la metà di un cachet da star

Un’identità, ma da cui possa scappare

(Fammi vergognare)

Parliamo da soli in una notte di prigione

Con gli occhi spalancati e le labbra di silicone

Dammi un po’ di te, un pezzo dei Blur, un locale da spaccare

(Fammi vergognare)

(Perché) in giro non c’è niente di che

In provincia la nebbia è la stessa dal 2003

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

(Un, due, tre, qua-)

C’è una novità, un governo punk

L’anno che verrà me ne vado un anno al mare

(Sotto il temporale)

Stamattina io mi lavo i denti col gin

Metto i soliti jeans

Sono un nomade in un attico chic

(Ma non abitavi a Beverly Hills?)

Ti pare

Parliamo d’amore in mezzo a una rivoluzione

Ti pettini i capelli con una calibro 9

Metti un altro film, un pezzo dei Queen

Metti che finisce male?

(Ma non ci pensare)

(Perché) in giro non c’è niente di che

In provincia la nebbia è la stessa dal 2003

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

Governo punk

Questa città sembra una maledizione

Restiamo qua, fermi a guardare

Un tramonto in televisione

Governo punk

Questa città sembra una competizione

Restiamo qua, fermi a guardare La nostra generazione

(Un, due, tre, qua-)

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi