Sanremo 2024, Fiorella Mannoia – «Mariposa»

È una veterana, con l’edizione di quest’anno raggiunge le sei partecipazioni al Festival di Sanremo: «Quando valichi quell’ingresso l’emozione è sempre la stessa», ha ammesso. Fiorella Mannoia, nata a Roma nel 1954, è una di quelle cantautrici riconoscibili non solo per la vocalità, piena e quasi maschile, ma anche per la personalità e il suo impegno sociale. In 50 anni e più di carriera arricchita da 39 album, ha raccontato il mondo femminile, il rapporto tra uomo e donna (Quello che le donne non dicono), l’incessante trascorrere del tempo (Il tempo non torna più) e la bellezza della vita (Che sia benedetta). Proprio con quest’ultimo brano aveva concorso a Sanremo 2017 piazzandosi dietro al vincitore, Francesco Gabbani e la sua Occidentali’s Karma. La prima partecipazione risale al 1981 con Caffè nero bollente, 11esimo posto. Nel 1984, sebbene arrivi 14esima, dona al festival una delle canzoni più importanti della sua carriera, Come si cambia, che narra la sofferenza dietro la fine di un amore nella certezza di una rinascita. Tre anni più tardi è il momento dell’altro grande successo, Quello che le donne non dicono, ottavo posto e premio della critica. Premio che vincerà anche l’anno seguente grazie a Le notti di maggio, decima. Per il 50esimo festival il conduttore Fabio Fazio la invita come super ospite. Trent’anni più tardi, nel 2017, arriva l’ultima partecipazione in gara prima della selezione del 3 dicembre scorso. Il brano che la riconduce all’Ariston è Mariposa, in spagnolo “farfalla”.

Il testo di «Mariposa» di Fiorella Mannoia

Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo

Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda

Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!



