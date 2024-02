Sanremo 2024, Fred De Palma – «Il cielo non ci vuole»

Non ha voluto dare anticipazioni sulla sua canzone con la quale debutterà al Festival di Sanremo: Il cielo non ci vuole. «Vorrei che la gente la scoprisse quando la canterò», ha detto Fred De Palma, pseudonimo di Federico Palana. Nasce a Ceva, un piccolo comune nella provincia di Cuneo, il 3 novembre 1989. Da adolescente si avvicina al rap crescendo a pane e Club Dogo, gruppo che ha avuto un’importante influenza sulle sue prime produzioni. De Palma inizia a farsi conoscere come rapper freestyle, stile d’improvvisazione di rime accompagnato il più delle volte da una base strumentale. Per questo partecipa alla seconda edizione del programma televisivo Mtv Spit arrivando terzo dietro Nitro e Shade. Nel frattempo, inizia la carriera da solista: nel 2012 pubblica il primo album, F.D.P. (iniziali del suo nome d’arte), a cui seguiranno Lettera al successo, BoyFred, Hanglover, Uebe e Unico. Con il passare degli anni De Palma sviluppa il proprio stile contaminandolo con il pop e il reggaeton. È in questo momento che per lui si spalancano le porte del successo. A inaugurarlo nel 2018 è D’estate non vale (tre dischi di platino), in collaborazione con la cantante spagnola Ana Mena. La coppia si supera l’estate successiva: Una volta ancora/Si illuminava conquista sette dischi di platino. Lo scorso anno i due pubblicano un’altra canzone insieme, Melodia criminal, che incontra ancora il favore del pubblico. De Palma ha trovato ormai la sua cifra stilistica nel sapiente mix di hip hop, reggaeton e pop.

Mi hai dato un bacio sopra la bocca

Come se fosse stata davvero l’ultima volta

Una storia finisce se non c’è nessuno

Che la racconta

Mi guardi come se il futuro fosse alla porta

E tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Dai non essere triste

Che mi fai stare male

Alla fine il dolore sparisce

Come il sole nel mare

A parte tenerci davvero, cosa ci rimane

Più spazio per essere soli,

Senza mai più essere noi

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Questo amore è una sparatoria

Con le tue armi puntate verso di me

Sparami adesso sparami ora

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E anche se ti ho dato tutto di me

Ti ho fatta solo piangere, piangere