Sanremo 2024, Il Tre – «Fragili»

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, nasce a Roma il 3 settembre 1997. Lo pseudonimo lo deve sia alla sua data di nascita sia alla sua famiglia, al piccolo nucleo composto solo da lui e dai genitori. Il legame che ha con il padre e con la madre è infatti molto forte perché gli sono stati di grande aiuto in un momento buio della sua vita. E proprio di difficoltà personali parla il testo di Fragili, brano inedito con cui si presenta per la prima volta a Sanremo 2024: «Ho deciso di scrivere una canzone, non pensavo sarebbe arrivata fino a qui. È una canzone che non abbandona le radici dalle quali provengo, c’è anche il rap ma mi piace anche cantare». Il Tre è un rapper sui generis, non viene da una periferia difficile ma dal tranquillo comune di Santa Maria della Mole, nell’area dei Castelli Romani. Anche i testi composti sono lontani dallo stereotipo del racconto di droga, sesso e criminalità. Al centro della sua poetica c’è la difficoltà di emergere e gli insulti ricevuti in adolescenza (Cracovia pt.3), i mostri interiori e il legame con la famiglia, gli amici di sempre con cui ancora gioca a calcio e Santa Maria della Mole, come racconta nella canzone manifesto Te lo prometto. Questi due brani, certificati dischi di platino, gli regalano il successo e il grande pubblico. Seguono i due album, Ali (2021) e Invisibili (2023). Sanremo rappresenta per Il Tre il riconoscimento che gli mancava, ma è anche il trampolino di lancio per una carriera affrontata con la consapevolezza che nessuno potrà mai cambiarlo e portarlo lontano da quanto ama di più.

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci

Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti

Tu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo

Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi

Ma se un giorno il vento, ti portasse indietro

Dalle mie promesse, come se piovessero

Da un cielo nero lacrime di vetro

Perché ancora sento, il tuo rumore dentro

E siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Odio convivere con i demoni fissi nella mia testa

Il senso di colpa mi fa sentire una bestia

Vorrei dirti resta, si ti prego resta ma grido vattene

Perché sento la tempesta sotto le palpebre

E tu sei libera ah

Sei come un’isola ah

Nessuno ti abita

Mi rubi l’anima

E vorrei tornare indietro nel tempo

Sei la sete nel mio deserto

Sei come le fiamme bruciano nell’inferno

Adesso mi sento come un naufrago in mare aperto

E se potessi scapperei da ricordi che sono vipere

Perché mi fanno male e mi potrebbero uccidere

Voglio averti ancora addosso però non posso

Non voglio lasciarti andare non sono pronto

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

In questo mare nero ci sei solo tu

Sei la mia isola ah, forse mi ucciderai ma

Volevo solo restarci di più

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe