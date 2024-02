Sanremo 2024, Il Volo – «Capolavoro»

Per i tre componenti de Il Volo, salire al Festival di Sanremo è un po’ come tornare alle loro origini. È stato l’Ariston a vederli esibirsi per la prima volta, anche se in un altro contesto, e a unirli nell’attuale formazione che quest’anno compie 15 anni di carriera. È il 2009 quando il tenore Piero Barone (Naro, 24 giugno 1993), il tenore Ignazio Boschetto (Bologna, 4 ottobre 1994) e il baritono Gianluca Ginoble (Roseto degli Abruzzi, 11 febbraio 1995) partecipano alla seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici Ti lascio una canzone. Alle selezioni si presentano come solisti, ma per volontà del regista Roberto Cenci, che intuisce il loro potenziale, costituiscono un trio sulla falsariga de I tre tenori (Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras). Un anno dopo tornano sullo stesso palco, ma come ospiti in occasione del 60esimo festival condotto da Clerici. L’attuale nome del gruppo – prima era Il Trio – deriva dall’album d’esordio appunto Il Volo, certificato disco di platino. Da questo momento in poi inizia la loro carriera internazionale che toccherà quattro continenti. Al 2022, il gruppo ha venduto oltre 22 milioni di dischi in tutto il mondo. Il debutto a Sanremo nel 2015 contribuisce a lanciarli nelle vette della musica perché il brano Grande amore li condurrà alla vittoria del Festival e al terzo posto all’Eurovision di quell’anno. L’ultima partecipazione all’Ariston risale al 2019: arrivarono terzi con Musica che resta. Quest’anno canteranno Capolavoro, un inedito che parla di speranza.

Il testo di «Capolavoro» de Il volo

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro



