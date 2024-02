Sanremo 2024, Maninni – «Spettacolare»

Arrivare al Festival di Sanremo quest’anno per il pugliese di Bitetto Alessio Mininni, in arte Maninni, è già una vittoria. Esordirà con Spettacolare, un brano pop-rock che «racchiude i momenti più belli vissuti con amore fragilità e passione», come dice ai microfoni della Rai. Nell’edizione precedente il suo cammino si era fermato alla serata finale di Sanremo Giovani 2022 in cui Mille porte, il suo inedito, è stato battuto da Sethu. Ma la kermesse della musica italiana non è la prima competizione con cui si confronta: partecipa ad Amici 16 dove però viene eliminato dopo poche puntate, nonostante presenti numerosi inediti. Per Maninni, nato il 19 dicembre 1997, l’incontro con la musica avviene quando è ancora piccolo: suo padre lo porta con sé a un concerto degli U2. Il battesimo di fuoco influenzerà il suo stile musicale che miscela il pop al rock, dagli Oasis ai Pink Floyd, dai Radiohead a Vasco Rossi. Nel 2017 pubblica il singolo d’esordio Parlami di te (309mila stream) e subito dopo Peggio di ieri. Dopo un silenzio produttivo che va dal 2019 e al 2021, torna sulla scena musicale con Senza e numerosi altri singoli come Vaniglia (505mila stream) e Bari NY che vengono rilanciati anche dalle emittenti radiofoniche come Radio Italia, Radio 1 e Radio 2. L’1 maggio 2023 sale anche sul palco del Concertone a Roma e apre alcuni concerti del tour dei The Kolors. Ma l’anno appena passato è anche quello del suo tour internazionale, partito a settembre. Infine, escono anche i singoli Graffi, Dicono e Monolocale.

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare