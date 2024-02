Sanremo 2024, Mr. Rain – «Due altalene»

Il cammino per arrivare al suo secondo Sanremo di fila dopo il terzo posto l’anno scorso con Supereroi (5 volte disco di platino), parte proprio da quel successo. Perché Due altalene, l’inedito con cui gareggerà quest’anno, è il frutto delle conoscenze rese possibili dalla fama raggiunta grazie all’Ariston. Il brano parla di una perdita ed è un puzzle di più storie collegate tra loro. Questa volta Mr. Rain, cioè Mattia Balardi nato a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991, si esibirà da solo, senza l’accompagnamento di un coro di voci bianche. Cercherà di trionfare all’Ariston con il brano scritto insieme al paroliere Lorenzo Vizzini. Mr. Rain si fa chiamare così perché trova ispirazione per le sue canzoni durante le giornate di pioggia, quando si sente più libero di esprimere le sue emozioni. Balardi esordisce nel 2011 con il mixtape Time 2 eat, iniziando come rapper. Due anni più tardi partecipa alle selezioni di X Factor ma dopo aver superato le selezioni con il collega Osso decide di ritirarsi per poi iniziare una tournée in singolo. Il primo album, Memories, esce nel 2015 in cui il brano Carillon viene certificato doppio disco di platino. Tra 2017 e 2018 escono diversi singoli: I grandi non piangono mai, Superstite e Ipernova che anticipa il secondo album Butterfly effect. Petrichor, terza produzione, gli farà raggiungere la vetta delle classifiche grazie anche a un brano come Fiori di Chernobyl (doppio disco di platino). L’ultimo album in ordine di tempo è Fragile del 2022.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile

Perché non esistono parole per dirti cosa sei per me

Tu mi hai insegnato a ridere

Tu mi hai insegnato a piangere

L’ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime

Ma non è facile

Se non sei con me

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

Quante volte ci siamo trovati sul fondo

Passando da un incubo a un sogno

Anche un’alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo

Non c’era nessuno intorno

Però c’eri tu lo ricordo

Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l’inchiostro

Ti tengo per mano

Anche se cadiamo vado ovunque vai

Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai

In mezzo al temporale abbiamo unito i nostri lividi come due oceani indivisibili

Ma non è facile

Se non sei con me

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

È come nelle favole ogni volta tornerò da te

Forse nessuno ci crede

E vincerò solo con te tutte le guerre dentro me

Impareremo a cadere

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene