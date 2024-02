Sanremo 2024, Negramaro – «Ricominciamo tutto»

È un ritorno al Festival di Sanremo dopo diciannove anni dalla prima volta, con una carriera di successi, nove album pubblicati e canzoni ormai entrate nella storia della musica italiana. I Negramaro saliranno di nuovo sul palco dell’Ariston come concorrenti in gara dopo il debutto del 2005 nella categoria Giovani. In quell’occasione con il brano Mentre tutto scorre non riuscirono ad accedere alla fase finale della kermesse. Nonostante il brano sia stato certificato 4 volte disco di platino, l’affermazione del gruppo salentino si deve al regista Alessandro D’Alatri che riconobbe in loro un potenziale e per questo scelse come colonna sonora del suo film La febbre nove canzoni del loro primo album. Per la band pop rock da allora fu solo un crescendo di collaborazioni, stadi pieni e brani entrati nel patrimonio culturale collettivo. Il gruppo si costituisce a Copertino, provincia di Lecce, nei primi anni 2000. Il frontman della band è Giuliano Sangiorgi, nato a Nardò (Lecce) il 24 gennaio 1979. A completare la formazione ci sono: Ermanno Carlà (basso), Andrea De Rocco (campionatore), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatore), Emanuele Spedicato (chitarra) e Danilo Tasco (batteria). Tra i brani più famosi si possono ricordare: Estate (43 milioni di stream su Spotify), Meraviglioso, Parlami d’amore (vincitore del Festivalbar 2007), Un amore così grande (2014) e Sei tu la mia città. Il ritorno a Sanremo arriva nel segno dell’inedito Ricominciamo tutto, un brano che non ha un genere perché «il genere» – come sostiene la band «è Negramaro».

Il testo di «Ricominciamo tutto» dei Negramaro

Quanto tempo ti manca per esser pronta?

Io sono sotto che ti aspetto,

Così ti porto al mare.

Quanto è passato dall’ultima volta

Che mi hai detto, sì, mi hai detto,

Che ti manca il sale

Che brucia le ferite?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla,

In mezzo a tutta quella neve:

Dio, com’eri bella?!

E ogni volta che sembra essere tutto perfetto,

C’è sempre un pezzo

Che ci manca

Anche sotto il tetto:

Non rifacciamo il letto!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente…

Basta saper andare, andare, andare…

Chi se ne frega dove?!”.

Quanto è rimasto addosso di quella rincorsa

Che tu hai preso, sì, mi hai preso,

Solo per poi cantare:

“Discese e risalite”?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo una canzone di Battisti all’alba,

Anche senza “bionde trecce”:

Dio, quanto sei bella?!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente…

Basta saper andare, andare, andare…

Chi se ne frega dove?!”.

Ma a me importa solo di poter restare

Fermo sulle mie gambe, qui, ad aspettare.

E che sia al mare, che sia dove soffia il vento,

Non mi importa:

Ricominciamo tutto!

E chi se ne fotte di tutti quei sogni,

Di una canzone o uno stupido testo?!

Io, qui, ti aspetto!

Dici che poi ti trovo in un cassetto,

Intatto come quel sogno mai fatto?

Scendi, che ti aspetto:

Ricominciamo tutto!



Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: