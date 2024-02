Sanremo 2024, torna a sorpresa Ibra sul palco: «Quanti gol ha fatto Mattarella?» – Il video

Zlatan Ibrahimovic è l’ospite a sorpresa scelto da Amadeus. Dopo due anni, il dirigente del Milan torna sul palco del Festival di Sanremo, entrando dalla platea distribuendo al pubblico dei santini con il suo volto. Diversi gli sketch tra l’ex calciatore e il conduttore della kermesse canora. «Ti ricordi casini che hai fatto lo scorso anno? Comunque vedo il teatro pieno… », ha detto Ibrahimovic scherzando sul fatto che sarebbe ora di cambiare la guida del Festival. Diverse le battute tra i due, con anche riferimenti al calcio. I due, uno milanista e l’altro interista, si sono stuzzicati con riferimenti alle classifiche attuali calcistiche di Milan e Inter. «Ti ho messo in prima fila nonostante tu non sia in primo in classifica», ha scherzato Amadeus. Poi la richiesta di Ibrahimovic di potersi sedere sul balconcino reale. «Ma lì c’era il presidente Sergio Mattarella», replica il conduttore. «Perché lui quanti gol ha fatto?», conclude l’ex calciatore.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

