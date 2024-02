No! Fiorella Mannoia non ha bestemmiato in diretta a Sanremo 2024

Sui social c’è chi sostiene che Fiorella Mannoia, nel corso della sua esibizione a Sanremo 2024, avrebbe bestemmiato in diretta TV. La narrazione si basa su uno spezzone video, diffuso ad esempio su TikTok, dove chi riprende la scena se la ride di fronte alla presunta bestemmia. Si tratta di un’illusione uditiva simile a quella visiva nota come pareidolia, dove in questo caso il nostro cervello tende a interpretare in maniera errata ciò che viene ascoltato. Un caso simile era accaduto con Silvio Berlusconi, accusato di aver definito zoccola Giorgia Meloni durante il congresso del Popolo della Libertà )Pdl) nel lontano 2009 (ne parliamo qui).

L’illusione uditiva ha portato diversi utenti a interpretare come bestemmia una parola presente nel testo di «Mariposa» di Fiorella Mannoia, ossia «orgogliosa»:

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Il video che circola online è di bassa qualità. Dal canale Youtube della Rai è possibile ascoltare con chiarezza cosa dice la cantante, a partire dal minuto 2:46.

Ecco un confronto con il video a rallentatore che chiarisce una volta per tutte l’illusione uditiva degli utenti.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: