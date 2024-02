FantaSanremo, ecco perché chi sale stasera sul palco con una matita regalerà 20 punti. Il nuovo bonus (voluto dall’UE) per le elezioni europee

Un bonus da ben 20 punti quello garantito al FantaSanremo dai cantanti che porteranno una matita sul palco. Il FantaSanremo non è certo gioco che si tira indietro ai riconoscimenti insoliti. Solo quest’anno si possono guadagnare decine di punti, solo per citarne alcuni, per un «outfit piumato», per una «scapezzolata» o per una «scopa sul palco» portata dai propri pupilli. Ma la matita sul palco non è un bonus come tutti gli altri. Infatti, il bonus della matita è promosso direttamente dall’Unione Europea per invitare al voto di giugno i telespettatori del Festival di Sanremo. «La matita è simbolo della democrazia e ci ricorda l’importanza di un diritto che abbiamo tutti e che non dobbiamo sprecare: il diritto di voto. Ricorda al tuo cantante preferito di portare una matita sul palco perché se vince la democrazia vinciamo tutti!». L’occasione è nota: le elezioni per il Parlamento Europeo si svolgeranno dal 6 al 9 giugno 2024. In attesa di sapere quale dei big in gara porterà l’agognato lapis, sui social sono già partite le richieste dei fan.

Leggi anche: