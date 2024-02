Sanremo 2024, Russell Crowe torna all’Ariston da italiano: «Orgoglioso delle mie origini»

Il legame tra Russell Crowe e l’Italia è stretto, in particolare con il Festival di Sanremo. «Un luogo folle», dice ridendo, dove torna oltre vent’anni dopo la sua prima ospitata, nel 2001, in piena hype dopo il successo da Oscar de Il gladiatore. Torna nelle vesti di musicista, vesti che non tutti conoscono, non perlomeno quanto i suoi film ma che lui, ci tiene a specificare in conferenza stampa all’Ariston, considera la sua prima autentica pelle da artista. «Il mio primo disco è uscito nel 1982, molto prima di cominciare a fare film – ha detto – La musica è sempre stata importante nella mia vita, quando ero alle superiori volevo fare musica, vivevo con le mie band, suonavo nei piccoli club, il primo disco è uscito quando avevo 17 anni, quando allora mi chiedevano quale fosse il mio mestiere rispondevo: “Il musicista”. Sono 35 anni che faccio cinema ormai, ma da molto prima faccio musica». Ma non solo, l’attore neozelandese negli anni questo rapporto con il nostro Paese lo ha voluto proprio indagare, scoprendo alla fine di avere un lontano parente, dal lato della madre. Nome: Luigi Ghezzi, che quando emigrò in Australia sostenne di essere di Ascoli Piceno, tant’è che oggi il sindaco – come racconta – gli ha consegnato la cittadinanza onoraria, la maglia dell’Ascoli e un barattolo di olive ascolane, fritte poi nelle cucine dell’hotel. Italiano d’adozione dunque, che regala alla platea anche una visuale da lontano sul problema immigrazione: «Ci sono stati in Italia una serie di sbarchi, io continuo a ripetere che quello che è fondamentale è sempre non mettere mai da parte l’umanità, ricordarci che queste persone sbarcano sulle spiagge in fuga da situazioni di difficoltà. Sono padri, madri, zii, fratelli, non mi capacito che noi, che ci siamo inventati qualsiasi cosa, non riusciamo a risolvere problemi se non ricorrendo al conflitto armato, è una cosa che non capisco». Russell Crowe stasera sul palco dell’Ariston, dopo aver suonato una canzone con la sua band, The Gentilmen Barbers, presenterà il suo tour italiano previsto per la prossima estate e che toccherà Roma (23 giugno), Ascoli Piceno (11 luglio), Piacenza (13 luglio), Varese (14 luglio) e Bologna (16 luglio).

