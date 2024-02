Sanremo 2024, Irama duetta con Riccardo Cocciante: il lungo applauso dell’Ariston, poi il messaggio di pace – Il video

Il ritorno di un grande artista sul palco di Sanremo per l’interpretazione di «Quando finisce un amore» insieme al giovane cantante in gara

Irama per la serata delle cover e dei duetti ospita Riccardo Cocciante, la canzone scelta è Quando finisce un amore, brano struggente contenuto in Anima, anno 1974, l’album che regalò al largo pubblico italiano Cocciante, contenente anche Bella senz’anima, il suo primo grande successo. A differenza di quasi tutti gli altri concorrenti, e non solo di questa edizione, che durante la serata delle cover scelgono di proporre ai telespettatori una sfaccettatura diversa del loro fare musica, Irama sceglie di proseguire un percorso musicale del tutto emozionale. Quando finisce un amore è meravigliosa e straziante, una delle grandi perle del repertorio cantautorale italiano e Irama ci entra dentro ottimamente. La messa in scena è minimal, ma quando si ha a che fare con certe canzoni non servono fuochi d’artificio. Sul finale Cocciante ci tiene a mandare un messaggio di pace con uno stralcio di canto a cappella tratto da un brano della colonna sonora del suo Notre Dame De Paris, Vivere per amare.

