Sanremo 2024, La Sad scippano una borsetta in platea all’influencer Giulia Salemi – Il video

Scippo di una borsetta in platea e bonus al “Fantasanremo”. Durante la terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che si è conclusa con la vittoria di Angelina Mango, seguita da Ghali e Alessandra Amoroso, un componente dei La Sad ha raggiunto il pubblico e rubato la borsetta di una spettatrice in platea. Protagonista del (finto) scippo è l’influencer Giulia Salemi, che ha ripostato sui social la scena. Nel 2020 Piero Pelù fece lo stesso gesto durante la kermesse canora del 2020. Dopo aver portato sul palco il tema del suicidio alla prima esibizione, il gruppo ha cantato Autodistruttivo, poi l’abbraccio tra un uomo e una donna che li hanno accompagnati in scena: «I rapporti si possono sempre salvare», hanno detto sul palco dell’Ariston.

