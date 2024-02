Il messaggio dei La Sad a Sanremo 2024 sulla prevenzione al suicidio: «La musica ci ha salvato la vita»

Amadeus li ha voluti fortemente a questo Festival di Sanremo e li ha difesi anche quando sono stati raggiunti dalle critiche per alcuni dei testi delle loro vecchie canzoni, come Mayday. Il conduttore, alla quinta edizione consecutiva come direttore artistico, aveva invitato tutto il pubblico ad aspettare: «Prima si ascolta una canzone, poi si giudica». Theø, Plant e Fiks, i tre componenti della band milanese, hanno portato al debutto all’Ariston la loro Autodistruttivo. «Non ha un genere, siamo noi il genere», l’hanno presentato i tre ragazzi alla vigilia dell’esibizione. E hanno sorpreso tutti: i La Sad portano sul palco i messaggi di Telefono amico, che si occupa di prevenzione al suicidio, mostrando tre cartelloni. Quello di Alda, 33 anni: «Io so solo che non voglio più soffrire». «Non siete voi sono io», del 18enne Andrea. «Non so perché lo faccio», di Giulia, 16 anni. Tre richieste di aiuto alle quali hanno risposto i volontari di Telefono amico. «La musica ci ha salvato la vita», hanno detto i tre cantanti lasciando il palco.

