Sanremo 2023, Piero Pelù l’ha fatto di nuovo: lo scippo della borsetta durante l’esibizione – Il video

I fan non aspettavano altro e lo scippo è accaduto di nuovo. Piero Pelù, ospite della prima serata del Festival di Sanremo, si è esibito con la sua Gigante sul Suzuki Stage, brano con cui aveva partecipato al Sanremo 2020. In quell’occasione il rocker italiano era sceso dal palco dell’Ariston “rubando” la borsetta di una signora in platea. Il gesto aveva fatto impazzire i social e stasera, durante l’esibizione fuori gara, Pelù ha ripetuto la scena facendo roteare in aria la borsa di uno dei presenti in piazza. Domani, sullo stesso palco, arriveranno anche Renga e Nek.

