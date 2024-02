Sanremo 2024, a 60 anni dalla vittoria Gigliola Cinquetti torna all’Ariston con la sua «Non l’ho l’età» – Il video

Aveva solo 16 anni quando nel 1964 trionfò prima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest. Oggi, a distanza di 60 anni, Gigliola Cinquetti torna sul palco dell’Ariston come ospite e si esibisce proprio con il brano che all’epoca la portò alla vittoria: Non ho l’età. E fa illuminare tutto l’Ariston. «Grazie di questo regalo meraviglioso. Questa canzone ormai è diventata della gente e ora è come se fosse tornata a trovarmi. Sanremo è la casa di noi italiani, pieni di colori, di suoni e di affetti. Non ho perso un minuto di questa edizione», ha commentato l’artista al termine dell’esibizione. «È un periodo duro, ma l’amore ci fa sperare che tutto andrà bene», ha poi concluso.

Non ho l’età

Non ho l’età è la canzone che, come la stessa Cinquetti raccontò a Open, ha segnato per lei «il passaggio dall’anonimato alla popolarità». «Ricordo – aggiunse – il momento preciso che ha segnato questa transizione: è stato dopo la prima serata, ancor prima della vittoria, quando mi sono accorta che la gente mi riconosceva. La mia apparizione televisiva aveva comportato un cambiamento nel modo con cui le persone interagivano con me. Mi fermavano per strada, fui anche aggredita da un gruppo di fanatici. Lì ho capito che avevo perduto qualcosa di importante: la libertà che di offre l’anonimato. Ma avevo anche guadagnato qualcosa in cambio: la popolarità ha i suoi aspetti positivi». Nelle vesti di musicista, conduttrice e attrice, negli anni la sua carriera è decollata sia nel nostro Paese che all’estero.

