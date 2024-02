Sanremo 2024, Angelina Mango si aggiudica il premio della Sala Stampa

Il Premio Sala Stampa Lucio Dalla del 74esimo Festival di Sanremo va ad Angelina Mango, in gara con La noia. L’artista che ieri sera ha incantato l’Ariston con l’omaggio al padre, scomparso nel 2014 quando lei aveva solo 13 anni, ha ottenuto 22 voti. Alle sue spalle, entrambe con 18 voti, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. Quest’ultima ha, però, conquistato il Premio della Critica Mia Martini, dedicato alla sorella della cantante in gara con il brano Pazza. Figlia d’arte, Angelina Mango ha seguito le orme dei genitori Pino Mango e Laura Bortolotti, ex componente del gruppo Matia Bazar. A portarla alla vittoria del premio Dalla è il testo de La noia, il quale offre una prospettiva non convenzionale sulla noia, solitamente vista come qualcosa da combattere, mentre l’artista la abbraccia come un’opportunità per esplorare qualcosa di nuovo e rinascere.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

