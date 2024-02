Sanremo, Chiara Ferragni si commuove davanti a Clara e Ivana Spagna con “Il cerchio della vita” – Il video

«Piangerò sempre per questa canzone». Il post è di Chiara Ferragni che l’anno scorso sul palco dell’Ariston era la co-conduttrice mentre quest’anno segue il Festival di Sanremo dal divano di casa. L’influencer apprezza l’esibizione di Clara e Ivana Spagna con la colonna del film Disney “Il re leone”, la celebre “Il cerchio della vita”.

Amadeus: «Ferragni? Se me lo avesse chiesto, gli avrei permesso di tornare a Sanremo»

«Dato che John Travolta e Russell Crowe non li hai invitati tu, se si autoinvitasse Chiara Ferragni, la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi errori di comunicazione?», ha chiesto oggi inc conferenza stampa Lucci di Striscia la notizia ad Amadeus. «Se me lo avesse chiesto, glielo avrei permesso», ha risposto il conduttore, stupendo la sala piena di giornalisti. Solo ieri, Ama aveva spiegato che dividerà con l’imprenditrice digitale la multa di 175mila euro ricevuta dall’Antitrust per la pubblicità occulta a Instagram sul palco di Sanremo 2023.

