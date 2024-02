Festival di Sanremo, come funziona il voto della quinta e ultima serata

Oggi, sabato 10 febbraio, è il giorno della quinta e ultima serata del Festival Sanremo, quella che decreterà il vincitore o la vincitrice della 74esima edizione. Ieri è stato Geolier ad aggiudicarsi il premio per la migliore Cover grazie alla sua performance in compagnia di Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Una vittoria annunciata tra i fischi dell’Ariston, che avrebbe preferito veder trionfare un altro degli artisti in gara. L’artista napoletano aveva chiuso al primo posto della classifica provvisoria anche la seconda serata del Festival, quella di mercoledì. Martedì, invece, era stata Loredana Bertè a conquistare il voto della sala stampa, mente la terza serata ha visto prevalere Angelina Mango con il suo brano La Noia. Ma quali sono le regole con cui si deciderà ora il vincitore vero e proprio del Festival di Sanremo?

Come funziona il voto dell’ultima serata

Nella serata finale, tutti e trenta gli artisti in gara si esibiranno di nuovo con il proprio brano, sottoponendosi al giudizio del pubblico che potrà esprimersi con il Televoto. Amadeus annuncerà la classifica generale stilata sulla base dei risultati ottenuti nelle quattro serate precedenti, una novità assoluta per il Festival e in discontinuità rispetto alle regole adottate negli ultimi anni. Sommando a quella graduatoria l’esito del televoto per la quinta e ultima serata, si otterrà una nuova classifica. A quel punto, soltanto i primi 5 artisti potranno accedere alla fase finale del festival.

I cinque finalisti

I primi cinque artisti nella classifica generale saranno chiamati a esibirsi di nuovo sul palco. Tutti i voti precedenti saranno azzerati e le tre giurie dovranno esprimersi per un’ultima volta, con questa ripartizione di peso: Televoto (34%), Sala stampa, tv e web (33%), Radio (34%). Al termine delle cinque esibizioni, l’artista più votato verrà dichiarato ufficialmente vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Foto di copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Il presidente della Liguria Giovanni Toti (a sinistra) e Amadeus (a destra) consegnano il premio per la migliore cover a Geolier (9 febbraio 2024)

Leggi anche: