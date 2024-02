Della Valle ci riprova. Con Lvmh lancia un’offerta su Tod’s a 43 euro. Dopo il delisting, i francesi avranno il 46% del gruppo

C’è un offerta su Tod’s a 43 euro. La lancia L Catterton, fondo di investimento controllato da Lvmh di Bernard Arnault. Un’opa aichevole, contro i 36,4 dell’ultima chiusura, frutto di un accordo fra fra «Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (“DIVI”) e Diego Della Valle & C. S.r.l. (“DDV” e, unitamente a DIVI, Diego Della Valle e Andrea Della Valle, congiuntamente, gli “Azionisti di Maggioranza”) e Crown Bidco S.r.l. (l’“Offerente”) (società il cui capitale sociale è interamente detenuto da LC10 International AIV, L.P. – fondo gestito (managed or advised) da affiliates di L Catterton Management Limited». Già nell’agosto 2022 Della Valle aveva lanciato una opa a 40 euro per azione con l’idea di togliere il titolo dal mercato. Ma poi l’aveva ritirata capendo che mercato valutava più il titolo Tod’s. Oggi con l’aiuto di un fondo internazionale ritenta la scommessa alzando il prezzo. Se l’affare va in porto ai soci di maggioranza resterà il 54% del capitale sociale; L Catterton diventerà titolare indirettamente del 36% e a Delphine andrà il 10%, spiega Il Sole 24 ore che rilancia la notizia. Il fondo alleato di Arnault in Italia ha già fatto numerose operazioni nel mondo della moda, compresa l’acquisizione della maison ETRO.

L’offerta e il patto parasociale

Della Valle fa sapere in una nota che «l’Offerente promuoverà un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l’“Offerta”) per un corrispettivo pari a euro 43,00 per azione volta ad acquisire massime n. 11.913.128 azioni ordinarie di Tod’s (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”) rappresentative del 36% del capitale sociale dell’Emittente (escluse le eventuali azioni proprie detenute dall’Emittente) e a ottenere la revoca delle azioni ordinarie di Tod’s dalla quotazione e dalla negoziazioni su Euronext Milan (“EXM”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Delisting”)». «DDV – inoltre sottolinea la nota – si è impegnata a portare in adesione all’Offerta n. 3.459.401 azioni, rappresentative del 10,45% del capitale sociale dell’Emittente» ma «gli Azionisti di Maggioranza si sono impegnati a non portare in adesione all’Offerta n. 17.870.511 azioni, rappresentative del 54% del capitale sociale dell’Emittente; pertanto, anche a esito dell’Offerta, gli Azionisti di Maggioranza manterranno il controllo esclusivo di Tod’s». Non solo, sottolinea il quotidiano economico che le parti, per il periodo antecedente al Delisting alla data del Delisting, si impaegnano in un patto parasociale volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti dell’Emittente. All’offerente verrà quindi riconosciuta una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e diritti di governance.

(in copertina Diego Della Valle, presidente e CEO di Tod’s alla Milano Fashion Week, 22 February 2019. FOTO ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)

