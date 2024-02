«Diodato ha rapito Aldo Moro», la modifica sulla pagina Wikipedia del cantante durante la finale di Sanremo 2024

«Aldo Moro fu rapito dalle Brigate Rosse, Diodato, Dargen D’Amico e Ghali». O almeno questo è quanto si leggeva nelle scorse ore sulla pagina Wikipedia del leader della Democrazia Cristiana, ucciso nel 1978, e in quella del cantante in gara al Festival di Sanremo con Ti muovi. Mentre milioni di italiani erano incollati alla televisione per guardare la finale della kermesse canora, qualcuno si è divertito a giocare con la storia apportando una rivisitazione (ironica) alla pagine di Moro. Poco dopo, sono state prontamente corrette dagli amministratori del sito, ripristinando così l’accuratezza storica degli eventi legati al rapimento e all’assassinio dell’ex politico italiano. Ma quel poco è stato sufficiente per far circolare gli screenshot sui social, scatenando l’ironia degli utenti e dando il via a una vera e propria serie di meme.

