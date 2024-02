Sanremo, spuntano bandiere palestinesi durante l’esibizione di Tedua: «Stop al genocidio». Poi spariscono – Il video

«Stop al genocidio», «Cessate il fuoco». È quanto si legge in alcuni cartelli apparsi tra il pubblico in prima fila durante l’esibizione di Tedua, in collegamento dalla Costa Smeralda per il Festival di Sanremo. Qualcuno ha esposto anche alcune bandiere palestinesi. Poi, qualche frame dopo, i cartelli sono improvvisamente scomparsi dalle mani del pubblico. Non è chiaro se siano stati fatti togliere o se sia stato un gesto volontario dei contestatori. Quel che è evidente è come in questa edizione non siano mancati i riferimenti da parte degli artisti alla guerra in corso a Gaza. Dopo la performance di Tedua, anche Ghali ha lanciato il suo appello dal palco dell’Ariston: «Stop al genocidio». Nelle scorse serate anche Dargen D’Amico, attualmente in gara con Onda alta – un brano sui naufragi dei migranti – si era esposto sul tema: «Dall’altra parte del mar Mediterraneo ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua, senza cibo. E in questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia, Dio, non accettano la scena muta: cessate il fuoco».

