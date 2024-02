Dopo il Festival di Sanremo, stasera Annalisa sarà da Fazio a Che tempo che fa

L’annuncio del programma di canale Nove arriva in questi minuti sui social. La cantante Annalisa, fresca del terzo posto al Festival di Sanremo con Sinceramente (17.1%), sarà ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. «Una protagonista assoluta di questo Sanremo 2024, sta già conquistando tutte le classifiche con la sua Sinceramente», spiega l’emittente. D’altronde, a parte la classica ospitata pomeridiana nel salotto Rai di Domenica In, ora gli artisti sanremesi sono liberi di andare ospiti in altre tv differenti rispetto alla rete di Viale Mazzini.

Prima dell’inizio della kermesse canora, sotto l’ok della Rai, Fazio ha ospitato anche il conduttore e direttore artistico Amadeus con Fiorello. E proprio i due ieri hanno scherzato sulla rivalità tra Rai e Nove. «La nuova regola è che i vincitori di Sanremo non potranno più andare da Fabio Fazio domenica.E allora dove andranno?», ha chiesto Fiorello. «Da me ad Affari tuoi lunedì», risponde Amadeus. E prima? «Da noi a Viva Rai2! la mattina alle 6.30», annuncia lo showman siciliano. E aggiunge: «Il cantante che vincerà non potrà vedere La Nove per due settimane è un’altra delle nuove regole messe da Belzebù. Infine 3×3 non farà più nove, ma 6». Battute a cui il programma ha risposto con un tweet: «Questa sera ci fischiano le orecchie».

