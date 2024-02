Amadeus e Fiorello da Fabio Fazio, la mossa a sorpresa prima di Sanremo

Il ritorno di Beppe Grillo in tv, quello dello scrittore Alessandro Baricco, la seconda volta di papa Francesco, il primo faccia a faccia televisivo del papà di Giulia Cecchettin. Questa prima edizione di Che Tempo Che Fa dopo il trasloco, più o meno coatto, dalla Rai al Nove di Discovery sta macinando numeri da record per la qualità dei suoi ospiti. Ma forse la sorpresa più grande finora annunciata è l’ultima in ordine cronologico, quella che riguarda Amadeus e Fiorello. Conduttore e co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo saranno ospiti di Fabio Fazio a quarantott’ore dall’inizio della 74esima edizione. La sorpresa è grande se si considera che il conduttore ligure ha lasciato, in mancanza di un accordo per il rinnovo del contratto, la Rai dopo 25 anni di servizio, e l’addio non è stato dei più sereni. Nelle settimane e nei mesi successivi è trapelata l’amarezza per il trattamento ricevuto, né l’azienda ha fatto nulla per allentare le tensioni. Anzi. In piena estate è scoppiato un altro caso: viale Mazzini ha preso possesso dei canali social di Ctcf, «sequestrati» denunciava Fazio dai suoi profili. La vicenda si è poi risolta una settimana più tardi, ma era il sintomo di come i rapporti fossero compromessi. Considerata la rigidità del regolamento sulle apparizioni degli artisti pre-Sanremo (strettamente vietate), è difficile pensare che non siano disciplinate anche quelle del conduttore e direttore artistico. Motivo per il quale fa rumore che sia proprio Che Tempo Che Fa, della concorrente Discovery, a ospitare Amadeus e Fiorello a poche ore dall’inizio delle esibizioni all’Ariston.

