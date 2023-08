«Che Tempo Che Fa», Fabio Fazio esulta per la restituzione dei profili social: «Sono contento di riaprire, bentrovati!» – Il video

«Bentrovati sui nostri social di sui social di Che Tempo Che Fa. È una grande notizia, sono molto contento perché finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social». È con queste parole che Fabio Fazio annuncia la chiusura della querelle che nelle scorse settimane ha visto contrapporsi Viale Mazzini e il conduttore, dopo il suo addio alla Rai e l’approdo del programma su Nove. «Mi dicono dei finti giovani che però dovete fare re-following, quindi anche se ci seguivate, dovete seguirci di nuovo, come se fosse la prima volta», ha proseguito Fazio in un video pubblicato sui diversi canali social di Che Tempo Che Fa. Fazio si è detto «molto contento di poter riprendere il dialogo» con i telespettatori, sottolineando che però a causa del passaggio «non ci sono più i follower» che la trasmissione aveva prima, così come i contenuti pubblicati in tutti questi anni. «Ciò non giova a nessuno – ha sottolineato Fazio – vedremo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda, per intanto benvenuti a tutti, ben ritrovati».

Insomma, la trattativa sulla restituzione dei canali del programma tra la Rai e Officina, la società che produce Che tempo che fa, si è sbloccata, ma non è del tutto terminata. Non ci sono però ancora notizie sull’acquario e i pesci. Anche su quello pare esserci stata una trattativa, ma pare che siano rimasti in Rai «perché hanno l’esclusiva», dice sarcasticamente Fazio in uno spot del nuovo programma su Nove, pubblicato sull’account Instagram @chetempochefa_nove, anche se gli account ufficiali tornano a essere tutti sotto lo stesso brand: @chetempochefa. Il giornalista, sulla questione dei pesci, dice di aver affrontato la questione, di averci parlato, ma sono tutti rimasti «muti». Una boutade che ha lasciato senza parole anche Luciana Littizzetto, che si prepara comunque a essere agguerritissima sulla questione pesci. Ci si aspetta davvero che “Lucianina” resti muta? «No, ma veramente? Ma veramente?».

