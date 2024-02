Il tavolo al ministero, le aperture e il no alla cancellazione generalizzata dell’Irpef. Come va la trattativa tra agricoltori e governo

Il Governo si appresta ad avviare un dialogo con le Regioni e le organizzazioni agricole nelle prossime settimane al fine di identificare le filiere che beneficeranno dei primi interventi di sostegno. E’ l’annuncio fatto dal sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio La Pietra, durante un incontro con gli agricoltori del movimento Riscatto agricolo oggi pomeriggio, 12 febbraio, presso il ministero. Il governo ha già destinato all’Agricoltura 300 milioni di euro per il prossimo triennio attraverso la legge di Bilancio, allo scopo di affrontare le emergenze nel settore agricolo. E il taglio dell’Irpef per redditi catastali fino a 10mila euro già copre la stragrande maggioranza degli agricoltori. Nonostante questo, la battaglia infuria non solo con i piccoli e grandi imprenditori del settore ma, soprattutto, all’interno del governo. «Sull’Irpef insieme ai colleghi Giorgetti e Leo stiamo lavorando a una ulteriore proposta che garantisca, nel modo più rilevante possibile gli imprenditori agricoli. Il sostegno al reddito dei più deboli e l’abbattimento dei costi di produzione, in un quadro di equità, restano la stella polare dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e spero che chiunque, al di là della collocazione parlamentare, abbia a cuore il sistema agricolo», ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Gli altri impegni del governo

Lollobrigida rispondeva al leader di Azione, Carlo Calenda, che aveva giudicato insufficiente la prima misura promessa, che dovrebbe approdare in Aula alla Camera domani (la conferma arriverà con la capigruppo di stasera). Lollobrigida ha spiegato che tra gli altri interventi in programma «ci sono le verifiche automatiche che scatteranno in presenza di acquisti inferiori al prezzo medio di produzione pubblicato da Ismea». Il ministro si impegna anche a sostenere la proposta «avanzata dal ministro francese Marc Fesneau sul principio di reciprocità per evitare che nella nostra Nazione arrivino merci provenienti da Paesi terzi che non rispettano le stesse regole imposte ai nostri agricoltori». Il sottosegretario La Pietra ha invece ribadito: «Su ogni punto evidenziato nel confronto c’è stata da parte del Masaf la massima chiarezza e trasparenza – precisa il sottosegretario – quel che si può fare il governo ha dato la massima disponibilità a realizzarlo, come dimostrano le risposte date ad ogni domanda formulata dai rappresentanti del mondo agricolo. Ciò che deve essere chiaro – aggiunge il sottosegretario – è che nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi generati da una politica europea che nell’agricoltore ha visto, per lungo tempo, un avversario e non un prezioso alleato». Nel merito, La Pietra ha detto che il governo rafforzerà i controlli «dell’autorità di contrasto (Icqrf)», così come «rafforzeremo il ruolo di Ismea nell’individuazione, mensile, del prezzo medio dei prodotti agricoli e dei costi medi di produzione delle principali filiere». No però ad «un’esenzione generalizzata» dell’Irpef.

Il no della Lega

La tensione resta in particolare con il Carroccio che cavalca la battaglia degli agricoltori sposando le posizioni più radicali. il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha insistito che la cancellazione dell’Irpef deve salire almeno ai 30mila euro: «Lavoreremo per migliorare ulteriormente il sostegno al settore agricolo. Si può alzare la soglia di esenzione dell’Irpef agricola fino a 30mila euro per includere anche gli agricoltori professionali».

