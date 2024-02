Il ritorno esilarante di Crozza con Biden fuori controllo: «Ho parlato col presidente di Israele Gorbaciov… Dove sono le mie pillole?» – Il video

È lui o non è lui? Non è lui, ma l’imitazione è ancora una volta tutta da ridere – o da piangere, a seconda dei punti di vista. Nella nuova stagione di Fratelli di Crozza sul Nove Maurizio Crozza vestirà anche i panni di un Joe Biden ormai platealmente rimbambito. Un’anticipazione esilarante dell’interpretazione è stata condivisa su X da Andrea Zalone, storico collaboratore del comico genovese. Nello sketch che anticipa la puntata del 23 febbraio dello show, Biden-Crozza non ne imbrocca una. A partire, come nella grottesca realtà, dai nomi dei suoi più importanti interlocutori internazionali: «Come ho detto al presidente di Israele Michail Gorbaciov… Scusi, Michael Jordan…». Il Biden di Crozza si regge a fatica in piedi, borbotta spezzoni di frasi poco comprensibili. «Quando è andato sulla Luna e poi gli hanno sparato da Dallas… un lungo sparo da Dallas alla Luna. 4 milioni di miglia…», vaneggia il finto presidente Usa, in corsa per la ricandidatura alla Casa Bianca. «Si confonde con John Kennedy!», prova a fargli notare la voce fuori campo. «Sì scusi non sulla Luna – sembra riaversi per un attimo Biden-Crozza – Su Marte.. Mars Attack!. Gran bel film, in cui Netanyahu cantava: “Somewhere over the garage…”. La situazione è al limite del disperato, per lo meno nell’imitazione del comico genovese. Il cui Biden preda di deliri senili conclude lo sketch squadernando come se nulla fosse la valigetta più delicata della Casa Bianca: quella che contiene i codici per lo sgancio della bomba nucleare. Aperta, contiene visto il contesto un bottone rosso di enormi proporzioni. Biden vacilla un’ultima volta: «Ho dimenticato di prendere le pillole…».

